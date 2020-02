Museo Novecento, lavori fino all'estate: 36 e 37 possono aspettare

Piazza Santa Maria Novella: nel cartello del Comune la data di ultimazione del restauro della scalinata è indicata nel 24 luglio 2020. Il capolinea delle linee Ataf "sfrattate" resterà quindi ancora a lungo alla Rotonda Barbetti

Il restauro della scalinata del Museo Novecento, ex Spedale di San Paolo dei Convalescenti in piazza Santa Maria Novella, durerà orientativamente fino alla prossima estate. Nel cartello affisso in questi giorni dalla Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze c'è scritto infatti "data consegna lavori 20.01.2020, data ultimazione lavori 24.07.2020".

Il capolinea delle linee Ataf 36 e 37, che portano dal centro di Firenze alle Cascine del Riccio e a Tavarnuzze servendo le zone di Porta Romana e del Galluzzo, dovrebbe restare quindi al capolinea provvisorio della Rotonda Barbetti fino a quel periodo.