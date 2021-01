Musei: riaperta la Loggia dei Lanzi, domani tocca a Boboli

Oggi il "gesto simbolico", si attende la data per gli Uffizi. Musei comunali ok da oggi

Oggi ha riaperto la Loggia dei Lanzi, "un gesto simbolico" come detto dal direttore degli Uffizi Eike Schmidt. Domani 19 gennaio sarà la volta del Giardino di Boboli, e in questa occasione Schmidt dovrebbe annunciare la data di riapertura degli Uffizi.

Intanto i musei civici riaprono oggi, lunedì 18 gennaio.

“Non vogliamo perdere nemmeno un minuto - ha dichiarato l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi - e anche se sappiamo che ci saranno sacrifici economici da fare crediamo che sia un segnale di speranza importante: dopo un anno di grave crisi per tutto il comparto culturale adesso ci auguriamo che la riapertura, con tutte le necessarie prescrizioni sanitarie, possa essere permanente”.

“In questi giorni - ha continuato - abbiamo lavorato senza sosta per organizzare la riapertura e possiamo annunciare che lunedì saranno di nuovo visitabili tutti i musei comunali. Dal Comune vogliamo che arrivi un messaggio chiaro: la cultura, come la scuola, sono pilastri fondamentali della società e gli strumenti cruciali per lo sviluppo e l’educazione delle giovani generazioni. Ringraziamo il ministro Dario Franceschini per aver ascoltato le richieste del mondo culturale e per l’impegno continuo verso tutto il settore”.