​Murate Idea Park, un incubatore di impresa a Firenze

Murate Idea Park, l’incubatore di impresa promosso dalla Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali “Piero Baldesi”, annuncia assieme al Comune di Firenze l’apertura ufficiale della tredicesima CallMIP, denominata CALLforTOURISM. L’iniziativa si rivolge a startup e aspiranti imprenditori impegnati nello sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili nel settore turistico.

La call è promossa congiuntamente da Murate Idea Park e dall’Assessorato al Turismo del Comune di Firenze, con l’obiettivo di individuare progetti imprenditoriali in grado di coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e inclusività sociale nell’ambito della fruizione turistica.

"Dopo le edizioni dedicate agli 'Artigiani Digitali' l'Amministrazione Comunale supporta quest'anno la CALLforTOURISM di Murate Idea Park - dice l'Assessore allo Sviluppo Economico e al Turismo Jacopo Vicini - si tratta di una vera e propria sfida per tutto il settore che ruota intorno al turismo alla ricerca di idee innovative e sostenibili. Il turismo come risorsa ma anche come tema sfidante che necessità di adeguate professionalità: la formazione, l'incubazione e l'accelerazione giocano quindi un ruolo fondamentale per sviluppare idee di business che possano essere messe a sistema e contribuire fattivamente alla crescita del settore in modo etico, equilibrato e sostenibile".

“Con la CALLforTOURISM vogliamo ricercare progetti che integrino la tecnologia con la sostenibilità e l’impatto sociale per rispondere a una sfida attualissima: ripensare al modo in cui viviamo, valorizziamo e progettiamo la nostra esperienza turistica.”, afferma Claudio Terrazzi, Presidente di SSATI e Murate Idea Park.

Tra gli obiettivi principali dell’iniziativa: consolidare il ruolo di Firenze e della Toscana come territori di riferimento per il turismo sostenibile e responsabile; incentivare la nascita di imprese a impatto positivo sul piano sociale, economico e ambientale; favorire soluzioni capaci di monitorare e governare i flussi turistici, in particolare quelli legati al turismo “mordi e fuggi”, in coerenza con le strategie adottate dall’Amministrazione comunale; promuovere strumenti inclusivi per la fruizione del patrimonio culturale da parte di persone con disabilità o mobilità ridotta.La call resterà aperta dal 1° maggio al 24 giugno 2025.

Seguirà una fase di valutazione a cura di una Commissione tecnica, che selezionerà le 12 idee più meritevoli, ammesse al percorso di pre-incubazione previsto dal 15 settembre al 5 dicembre 2025.

Durante tale fase, i team selezionati prenderanno parte a un programma intensivo di formazione, mentoring e supporto operativo finalizzato alla validazione delle idee, alla definizione del modello di business e allo sviluppo di un MVP (Minimum Viable Product).

Il percorso si concluderà con il Selection Day, previsto per gennaio 2026: una pitch competition durante la quale una giuria di esperti individuerà le 5 startup vincitrici, che accederanno a un’ulteriore fase di incubazione della durata di sei mesi.

A ciascuno dei progetti selezionati sarà riconosciuto: accesso agli spazi coworking attrezzati di Murate Idea Park; supporto da parte della rete dei mentorMIP (oltre 100 professionisti attivi nel campo dell’innovazione); un grant a fondo perduto del valore di 5.000 euro, destinato all’acquisto di servizi, consulenze e forniture utili allo sviluppo del progetto, erogato al raggiungimento degli obiettivi previsti.

La call è patrocinata dalla Regione Toscana, da Confindustria Toscana Centro e Costa, dalla Camera di Commercio di Firenze e dalla Città Metropolitana di Firenze. È inoltre sostenuta da un’ampia rete di partner pubblici e privati, tra cui: Fondazione Destination Florence, TrainLine, Human Company, Associazione Startup sul Turismo, BAN – Business Angels Network, PID - Punto Impresa Digitale, ClickBando srl, Balloon srl, Aeffective srl, Team4Idea, Flowy, Jet’s Group e Lady Radio.