Burraco per il Meyer a Forte dei Marmi: come prenotare

"Ce la dai una manina?”: è con questo semplice ma efficace slogan che l’Associazione “Ciemmeesse Girotondo per Sempre” si presenta ai suoi sostenitori per la raccolta fondi in aiuto ai bambini del reparto pediatrico di Oncoematologia dell’Ospedale Meyer di Firenze.

Il Presidente Stefano Boccalini e il Vice Presidente Ermanno Piani da sempre impegnati nella raccolta fondi, fin dalla costituzione (anno 2000) hanno dichiarato che l’obiettivo primario è quello di aiutare i bambini del reparto pediatrico dell’Ospedale Meyer di Firenze, una delle realtà più importanti nel nostro paese.

L’Ass.ne “Girotondo per Sempre” è molto nota in città per le iniziative annuali molto popolari come, ad esempio, lo spettacolo-varietà condotto da Stefano Baragli nel grande Teatro “Cartiere Carrara”: l’evento, patrocinato dal Comune di Firenze, dalla Regione Toscana e dall’Ospedale “Anna Meyer”, promette (e mantiene) una serata ricca di intrattenimento e divertimento per il pubblico di tutte le età. Il ricavato della manifestazione è sempre destinato all’acquisto di attrezzature per il reparto di oncologia pediatrica dell’Ospedale Meyer.

Da molti anni, le iniziative promosse da Girotondo per Sempre O.D.V. offrono supporto e speranza a chi affronta malattie rare e oncologiche, meritando un sostegno concreto. Un segnale importante hanno voluto dimostrarlo anche gli appassionati di burraco del “Circolo Culturale Lorenzo Il Magnifico ” organizzando un Torneo benefico a Forte dei Marmi all’interno del Bagno Giovanna comprensivo di grande buffet a cura del Ristorante “Granchio Goloso”.

La gara avverrà il prossimo MARTEDI’ 19 AGOSTO e vedrà le coppie di partecipanti accolte dal Giudice di gara Domenica Giuliani (in foto) con bevande fresche e sistemazione ai tavoli alle ore 20 e poi, cronometro alla mano, alle 20,30 inizierà la competizione che vedrà prestigiosi regali in palio offerti dalla Gioielleria Grassi, da Kose Rose, Ktime e Alessasndra Currini con le sue collane fatte a mano.

Ancora una volta il divertimento va a braccetto con la solidarietà e il gioco più diffuso degli ultimi decenni riesce sempre a far parlare di sé…è figlio del bridge e della canasta e, per questo, grande seduttore di persone adulte e ragazzini, vips e intere famiglie.

Per partecipare è necessario prenotare al 340 34 244 34. www.girotondopersempre.it www.burracomagnifico.net