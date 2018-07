Municipale, nel bando: età massima 32 anni con prove di corsa, salto in alto e sollevamenti

La Fp Cgil denuncia le nuove prove fisiche per l’ammissione e l’abbassamento del limite d’età a 32 anni

Il Comune di Firenze introduce prove dirette ad accertare la prestanza fisica: mille metri piani a corsa in massimo 4’25’’ per gli uomini, 5’25’’ per le donne, salto in alto per almeno 0,9 metri per gli uomini, solo 3 tentativi a disposizione, sollevamento alla sbarra".



Il nuovo bando di concorso pubblico per assumere 47 agenti di Polizia municipale, non piace ai sindacati "Si prevede, quale limite generale per partecipare, il possesso di un’età non superiore a anni 32 compiuti alla data di pubblicazione del bando mentre nei bandi precedenti il limite era a 40 anni. Si tratta di disposizioni specifiche estremamente discutibili e, soprattutto, discriminatorie. Cercano dei Rambo?”, attacca la Fp Cgil Firenze.



Prosegue il sindacato, “tutto questo senza alcuna specifica ed esplicita motivazione, specialmente con riferimento all’apposizione di un limite d’età così stringente, una previsione grave che incide sul diritto al lavoro di tanti precari e che non ha alcun fondamento in esigenze effettive, neppure essendo diretta a verificare l'idoneità alla mansione e che oltretutto interviene in un contesto lavorativo che vede spostare sempre più avanti l’età della pensione, coinvolgendo anche il personale della Polizia Municipale. Su questi temi c'è già una giurisprudenza anche della Corte di Giustizia, pertanto siamo a disposizione per sostenere le ragioni di coloro che vorranno ricorrere contro le limitazioni per l'accesso nella polizia municipale del Comune di Firenze”.

La Fp Cgil Firenze denuncia inoltre “la Giunta del Comune di Firenze si sottrae alle relazioni sindacali con la Rsu e le organizzazioni sindacali territoriali e modifica, senza alcun confronto, il Regolamento sulle modalità di assunzione all'impiego. Un atto unilaterale grave, che mina i principi che stanno alla base delle relazioni sindacali che devono essere improntate alla partecipazione franca e leale, al confronto costruttivo e trasparente, alla considerazione dei rispettivi diritti e obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti”.



Altre modifiche introdotte riguardano la mobilità del personale, l'abrogazione del corso-concorso, l'abrogazione delle progressioni verticali e la limitazione del numero degli idonei della graduatoria al 20% dei posti messi a concorso.