Multati campeggiatori in Pescaia Santa Rosa

Due ragazzi avevano montato la tenda ma sono stati sanzionati e allontanati dai vigili. Con loro anche un cane

Avevano pensato di fare campeggio lungo l’Arno, vicino alla Pescaia di Santa Rosa. Ma sono stati notati dalla Polizia Municipale che li ha allontanati. Due ragazzi avevano montato una tenda sull’argine in cemento lato lungarno Santa Rosa, nel tratto dal Ponte Vespucci verso Ponte alla Carraia. Una pattuglia del Reparto Antidegrado questa mattina ha sorpreso i campeggiatori ancora sul posto (due ragazzi e un cane). Gli agenti prima li hanno sanzionati sanzionati per bivacco ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana (160 euro) per poi allontanarli.