Mugello, weekend di fine agosto tra arte, cultura e musica

Tanti interessanti appuntamenti

Volge al termine agosto, ma anche in questo ultimo weekend del mese, il Mugello non delude.

Il fine settimana riserva numerosi ed interessanti appuntamenti, tra attività all'aperto e nella natura, teatro, rassegne artistiche, incontri culturali e presentazioni di libri, mercatini dei collezionisti, musica classica e jazz, ed ancora, mostre, iniziative improntate al folklore e alla tradizione, visite guidate ed escursioni, animazione e sport. Tra questi: il "Maggio Fiorentino" a Marradi; "Museo in Musica","Fabrica32 - Ora in casa domani in piazza" e "Close but not too close" a Borgo San Lorenzo; il fitto cartellone "Barberino Estate"; "Estate al Rifugio I Diacci" a Palazzuolo sul Senio e gli Eventi a Badia di Moscheta a Firenzuola; il festival distanziato "RipartiAMO da Dicomano"; "Ferrari Challenge" al Mugello Circuit (porte chiuse) e visita al Palazzo dei Vicari e brindisi sui camminamenti a Scarperia...