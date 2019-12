Mugello: riaprono le scuole in tutto il territorio a parte Barberino

Post terremoto: domani 11 dicembre la campanella tornerà a suonare in tutti i Comuni a parte il più colpito dove ci sono ancora aree non accessibili e gli istituti sono utilizzati per accogliere gli sfollati

Riapriranno domani, mercoledì 11 dicembre, le scuole di ogni ordine e grado chiuse nei comuni del Mugello a motivo del sisma. Restano per ora chiuse quelle di Barberino che, come comunicato dal Comune, resteranno chiuse fino a venerdì 13 dicembre compreso.

Dopo i controlli dei tecnici del Settore sismico della Regione Toscana e del Genio civile sulle scuole, la decisione del Comune è stata infatti che le scuole resteranno chiuse fino a venerdì compreso: "A causa dell'emergenza - si legge sulla pagina ufficiale Facebook - che coinvolge il Comune di Barberino, che vede alcune aree del paese ancora non accessibili, il palazzo comunale inagibile e alcuni plessi scolastici utilizzati anche come punti di accoglienza per i cittadini che non possono ancora rientrare nelle proprie abitazioni, si comunica che le scuole di tutto il territorio comunale di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli asili nido, rimarranno chiuse fino a venerdì 13 dicembre compreso".