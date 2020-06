Motorino nel lago di Vicchio, lo sdegno del sindaco

PH FB Carlà Campa

Filippo Carlà Campa: "Atto criminoso, ci sarà una punizione per chi lo ha compiuto e per chi sa ma non dice"

Un motorino nel lago di Vicchio, più conosciuto come lago di Montelleri. La denuncia arriva direttamente dal sindaco, Filippo Carlà Campa sulla sua pagina Facebook, con toni pieni di giusto sdegno: "Quello nella foto è un #lago #sporco e #schifoso.Il nostro lago è un posto incantevole.Gettare un #motorino nel lago non è un atto vandalico, ma un atto criminoso.Ci sarà una #punizione per chi ha compiuto questo atto.Ci sarà una #punizione per chi sa e non dice.Chi compie atti di questa natura è #sporco e #schifoso".