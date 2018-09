Mostra dell'Artigianato 2019, sarà esperienziale: le novità

Arrivano alla Fortezza da Basso le officine con workshop

I rappresentanti delle associazioni di categoria e gli espositori hanno avuto alcune anticipazioni sulla nuova Mostra dell’Artigianato 2019, ai nastri di partenza alla Fortezza da Basso dal 24 aprile al 1 maggio 2019.



La rassegna, fiore all'occhiello della programmazione fieristica fiorentina, che impegna i locali della Fortezza di San Giovanni quasi quanto le giornate dedicate a Pitti, è ad una svolta generazionale e strategica.



Gli organizzatori sembrano aver raccolto tutte le criticità segnalate nel corso degli anni per trovare soluzioni e creare nuove opportunità per gli espositori e gli acquirenti del fatto a mano.

Mancavano le dimostrazioni pratiche? Sarà una edizione "esperienziale" con gli artigiani chiamati a mostrare le proprie abilità che sono poi il valore aggiunto di quel pezzo unico messo in vendita negli stand della fiera.



Il Presidente di Firenze Fiera, Leonardo Bassilichi, aveva anticipato questo rinnovamento in atto durante l'ultima edizione dell'evento. Con Bassilichi il contenitore tende ad acquistare sempre più prestigio internazionale "Abbiamo una struttura unica che si differenzia da ogni altra location fieristica esistente" ha tenuto più volte a sottolineare, ma anche il contenuto richiede attenzione; da qui la creazione di un team dedicato allo sviluppo del brand "Mostra dell'Artigianato" affinché possa essere da traino per il settore, un mezzo ideale sul quale salire ed un'occasione da non perdere per i più giovani ma anche per i maestri esperti.

Nuovo concept, nuovo layout espositivo, nuova immagine, nuova strategia di comunicazione, nuovi stimoli e suggestioni, con la nascita di originali officine esperenziali, laboratori del gusto, workshop, mostre e tanti incontri con i protagonisti del ‘fatto a mano’ per una vera e propria esperienza emozionale nel segno del Genio di Leonardo.

Leonardo da Vinci nel 500° anniversario della sua morte sarà portavoce di valori assoluti quali unicità, sperimentazione, innovazione, bellezza e abilità, ed il leitmotiv della 83° edizione completamente rinnovata che, con il coinvolgimento della città e del territorio, punta a diventare "un’esperienza emozionale e di acquisto unica".

L'obiettivo è quello di creare una piattaforma commerciale di promozione del lavoro degli espositori, capace di attrarre un pubblico sempre più qualificato, nuovo e internazionale, attento ai valori dell’artigianato di tradizione e innovazione.