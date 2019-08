Morto sulle Dolomiti Riccardo Lasi: Borgo San Lorenzo sgomenta

L'escursionista, 76 anni, ex direttore dell'Agenzia delle Entrate, è caduto rovinosamente per decine di metri sulle rocce. Il Comune lo ricorda: "Con generoso impegno si è prodigato nel corso degli anni per il bene della comunità di Borgo San Lorenzo sia nella vita amministrativa che in quella sociale"

Sgomento a Borgo San Lorenzo per la morte di Riccardo Lasi, 76 anni, morto ieri pomeriggio sulle Dolomiti venete a seguito di una rovinosa caduta di decine di metri sulle rocce.

Oggi pomeriggio il Comune lo ricorda così: "L'Amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Riccardo Lasi che con generoso impegno si è prodigato nel corso degli anni per il bene della comunità di Borgo San Lorenzo sia nella vita amministrativa che in quella sociale. L'Amministrazione esprime vicinanza ai familiari e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa improvvisa perdita".

Lasi è molto conosciuto nella cittadina mugellana anche perché per un periodo è stato direttore della sede locale dell'Agenzia delle Entrate. Andò in pensione nel luglio 2008 e in quel momento dirigeva la sede di San Miniato.