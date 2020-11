Morto Pietro Vuturo, storico ultras viola: Firenze in lutto

Combatteva da mesi contro una brutta malattia. Le testimonianze della città

Pietro Vuturo purtroppo non ce l'ha fatta ed è morto nelle scorse ore dopo aver combattuto alcuni mesi contro una brutta malattia, di cui ha parlato ai media e sul proprio profilo Facebook.

Tutti coloro che seguono la Fiorentina conoscono almeno di nome Pietro Vuturo, storico Ultras viola vecchia maniera.

Un volto noto anche nel Calcio storico fiorentino, faceva parte della Famiglia dei Verdi.

Negli ultimi anni aveva anche partecipato come conduttore e opinionista a varie trasmissioni, soprattutto radiofoniche. "Per noi sei e sarai sempre musica, accompagnamento, testo, passione ed emozioni. Buon viaggio caro amico nostro e un grazie sincero per questi bellissimi anni dalla famiglia del Pentasport. ", si legge da Radio Bruno.

Nel 2019 era stato candidato per il Consiglio comunale di Firenze nella Lista Firenze Città Aperta - Bundu Sindaca.

In queste prime ore dalla notizia della scomparsa una valanga di testimonianze di affetto e stima per Vuturo stanno inondano l'etere viola: i siti specializzati e anche quelli di cronaca pullulano di cordoglio e ricordi.

Atf, l'Associazione Tifosi Fiorentini, stamani presto ha rivolto un saluto a Pietro Vuturo fornendo le condoglianze alla famiglia per la scomparsa dello "storico leader degli Ultras viola".

Tra le prime testimonianze, quella del Museo Fiorentina: "Piangiamo la scomparsa del grande Pietro Vuturo. Storico leader degli Ultras Viola e protagonista della storia della Curva Fiesole, lascia un segno indelebile tra tutte le persone che lo hanno conosciuto. Il Museo si stringe ai familiari con le più sentite condoglianze ed un abbraccio forte.Pietro ora sei in piedi in balaustra nel cielo stretto agli altri Fratelli Viola volati su....💜Pietro sempre con noi!"

Emiliano Fossi, sindaco di Campo Bisenzio, a fine luglio aveva incoraggiato Vuturo sul proprio profilo Facebook e in questo momento, come migliaia di altre persone, è affranto.

Michele Pierguidi, Presidente del Quartiere 2, esprime così il proprio dolore: "Oggi è un giorno di lutto: dopo una lunga battaglia Pietro non ce l'ha fatta. Da giorni tutta Firenze si era stretta intorno a lui e faceva il tifo per quest'uomo coraggioso, simbolo degli Ultras viola e calciante Verde. Oggi è un giorno di dolore e il pensiero va ai suoi figli, alla famiglia e a tutti quelli che gli volevano bene. Pietro Vuturo è stato un Ultras, incarnandone la passione, la mentalità e lo spirito; da sempre protagonista del tifo per la Fiorentina, era un punto di riferimento rispettato e ascoltato da tutti i tifosi. Quelle stesse passione e grinta le aveva messe in campo indossando la maglia dei Verdi nei primi anni '80. Per Firenze e per San Giovanni, come calciante e poi come alfiere, in un amore che non era mani venuto meno. Pietro è stato un grande fiorentino e ci lascia circondato dall'affetto e dal rispetto di tutta la città. Si sapeva che stesse male, lui stesso aveva raccontato della sua malattia e lo aveva fatto a testa alta, come sempre ha fatto tutto nella sua vita. La sua lotta contro il tumore è stata un esempio di forza, coraggio e di dignità, una battaglia che Pietro non poteva vincere ma che ha combattuto come un leone fino all'ultimo".