Morto il professor Paolo Carrozza: Pisa e la Toscana in lutto

Avvocato notissimo e studioso del diritto costituzionale, dal 1994 al 1998 era stato anche vicesindaco: minuto di silenzio in apertura del Consiglio comunale. Il cordoglio del sindaco Conti e del presidente regionale Rossi

Pisa, 10 settembre 2019. In apertura della seduta del Consiglio Comunale in programma per questo pomeriggio i consiglieri, su proposta del Sindaco Michele Conti, hanno osservato un minuto di silenzio per ricordare ed esprimere profondo cordoglio per la scomparsa del Prof. Paolo Carrozza, già Vicesindaco del Comune di Pisa.

Il minuto di silenzio è stato preceduto da interventi sentiti dei consiglieri Matteo Trapani e Giuliano Pizzanelli per il gruppo del Pd, del consigliere Gino Mannocci per il gruppo di Pisa nel cuore, del consigliere Paolo Cognetti del gruppo della Lega.

Il cordoglio del Sindaco Michele Conti:

“Ho avuto modo di conoscere il Prof. Carrozza tanti anni fa proprio in quest’aula quando fui eletto per la prima volta in consiglio comunale; lui ricopriva la carica di vicesindaco con deleghe importanti che gli aveva affidato l’allora sindaco Piero Floriani, anche lui purtroppo recentemente scomparso. Paolo Carrozza è stato un grande professionista, un grande docente universitario e anche un grande amministratore, dote che gli è riconosciuta da tutti coloro che lo hanno visto all’opera dal 1994 al 1998, quando era considerato una delle personalità più influenti della giunta Floriani.

Una persona che per Pisa ha dato tanto e che alla nostra città ha portato molti vantaggi attraverso la sua attività amministrativa, della quale ricordo in particolare l’impegno per riformare le società partecipate del Comune agendo sugli statuti e sulla gestione per arrivare a una completa e più efficiente aziendalizzazione. Un professionista apprezzato al di là dei confini urbani, ma anche in ambito regionale e nazionale. Il mio cordoglio giunga alla famiglia e a tutte le persone che hanno avuto modo di conoscerlo”.

"Sono addolorato per la scomparsa del professor Paolo Carrozza. Lo conoscevo personalmente e grande è la stima che nutrivo per lui". Questo il commento del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi alla notizia della morte di Paolo Carrozza, ordinario di Diritto costituzionale del Sant'Anna di Pisa.

"Avvocato notissimo, grande studioso del diritto costituzionale, convinto europeista attento alla realtà sociale e alla vita quotidiana delle persone, oltre a essere stato un autorevole maestro per molte generazioni di allievi e oltre ad aver affiancato da consulente la Regione Toscana, Carrozza – continua Rossi – è stato una risorsa importante e preziosa per la politica degli enti e delle istituzioni locali. Ricordo il suo impegno come vicesindaco di Pisa negli anni ‘90, che seppe restituire slancio e ricostruire fiducia tra cittadini e istituzioni in una fase difficile della nostra vita democratica".