Morto Celeste Pin, tragedia nel calcio

Tragedia nel mondo del calcio: Celeste Pin, ex difensore viola, è stato trovato senza vita nella sua villa in collina. Aveva 64 anni.

Oltre a quella viola, aveva vestito le maglie di Perugia e Siena.

Negli ultimi anni collaborava con scuole calcio ed emittenti radio televisive.

Un dolore profondo per tutti quelli che lo conoscevano e stimavano.

AGGIORNAMENTO ORE 17,25

Il cordoglio della Fiorentina

Il Presidente Commisso, sua moglie Catherine, il Direttore Generale Alessandro Ferrari, il Direttore Sportivo Daniele Pradè, Mister Pioli e tutta la Fiorentina, si uniscono al dolore della famiglia Pin ed esprimono le più sentite condoglianze per la scomparsa di Celeste. Oltre ad aver indossato i colori viola per lunghi anni come calciatore, Celeste è rimasto sempre un tifoso della Fiorentina e non ha mai fatto mancare la propria vicinanza ed il proprio sostegno in tutte le occasioni sia pubbliche che private ed è per questo che rimarrà, per sempre, nella storia gigliata.