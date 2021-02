Morto a 94 anni Franco Calamai, decano dei giornalisti sportivi toscani

Si è occupato di calcio (Fiorentina in particolare) e soprattutto di ciclismo

Lutto nel mondo del giornalismo, in particolare di quello legato alla Fiorentina: è morto a 94 anni Franco Calamai, decano dei giornalisti sportivi.

Il presidente Sandro Bennucci, con tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana, il presidente Franco Morabito, con il direttivo del Gruppo toscano giornalisti sportivi-Ussi, "sono profondamente addolorati per la sua scomparsa e partecipano commossi al lutto della famiglia. Si stringono in particolare ai figli, Luca, collega della Gazzetta dello sport, e Stefano".

"Anche Franco Calamai - ricorda Ast in una nota - , nella sua lunga carriera, ha lavorato per la Gazzetta - di cui divenne capo della redazione fiorentina dopo Nerio Giorgetti, altra mitica firma della "rosea" - per la quale si era occupato di tutte le discipline sportive, ovviamente anche del calcio e della Fiorentina, ma la sua grande passione era il ciclismo. Aveva seguito varie edizioni del Giro d'Italia e del Tour ed era stato profondo il suo legame con i grandi campioni toscani delle due ruote: dal mito di Bartali a Gastone Nencini, a Bitossi, ad Alfredo Martini e a tutta la fitta schiera di "pedalatori" di cui Franco ha saputo raccontare le gesta sportive, gioie, dolori e vita quotidiana. E proprio per la sua straordinaria conoscenza del mondo delle due ruote era stato chiamato a far parte della giuria del premio "Giglio d'oro" che, ogni anno, premia il miglior corridore. Ci mancheranno, di Franco, l'entusiasmo contagioso e la passione per lo sport e per la vita".

Anche la redazione di Nove da Firenze partecipa al dolore di Luca e di tutta la famiglia per la scomparsa di Franco. Condoglianze.