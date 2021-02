Morto a 79 anni il professor Guido Clemente, Maestro di Storia Romana

La sua "Guida alla Storia Romana" è una pietra miliare dell'insegnamento universitario e non solo. Fu assessore alla Cultura con Primicerio. Il cordoglio del sindaco Nardella

Guido Clemente, grandissimo professore di Storia Romana, un vero e proprio Maestro della materia, e per un periodo assessore a Firenze, è morto lasciando un vuoto incolmabile nel mondo della cultura fiorentina e non solo. Aveva 79 anni.

Nato a Sassari nel 1942. ha insegnato nelle Università di Pisa e Firenze e in importanti istituti stranieri. Ha diretto l'importante collana «Storia e dossier».

Pubblicata nel 1977 e poi più volte ristampata, la Guida alla storia romana di Guido Clemente ha letteralmente "formato" migliaia di studenti nonché studiosi di antichità, attraverso uno stile narrativo limpido ed essenziale che ha conquistato un gran numeri di lettori anche fuori delle Università.

“Conoscevo bene Guido Clemente, era un amico prima che un collega di università, un esimio studioso e un politico appassionato. La sua scomparsa mi amareggia e lascia un grande vuoto anche a livello nazionale”. Lo afferma il sindaco Dario Nardella, appresa la notizia della scomparsa di Guido Clemente, già assessore alla cultura nella giunta di Mario Primicerio e professore all’università di Firenze.

“Clemente – ricorda il sindaco – è stato tra gli storici italiani più apprezzati anche all’estero dove è stato più volte ‘visiting professor’ e ha diretto l’Istituto italiano di cultura in Brasile. Clemente era anche caro amico di Jacques le Goff col quale ha a lungo collaborato. Negli anni di lavoro da assessore ha avuto come obiettivo quello di fare di Firenze una delle capitali internazionali della cultura, valorizzando il suo patrimonio artistico ma anche creando iniziative di pregio e richiamo come per esempio l’Estate fiorentina”.

“Alla famiglia – conclude – giungano le condoglianze mie personale e dell’amministrazione”.