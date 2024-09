Morta Milly Mostardini, addetta stampa di Palazzo Vecchio

Si è diffusa stasera la notizia della morte di Milly Mostardini. Aveva 94 anni ed era stata protagonista dell'informazione, a Firenze, fin dalla metà degli anni Settanta, quando ricoprì l'incarico di addetto Stampa dell'allora sindaco Elio Gabbuggiani.

Ebbe poi un ruolo anche con Giorgio Morales, soprattutto quando era assessore alla cultura. Milly, laureata in lettere, divenne infatti colonna portante delle pagine culturali de "Il Tirreno". Ottenne successo poi come scrittrice: insieme a Ettore Vittorini, nel 1999, pubblicò per l'editore Giunti "Ottanta voglia di raccontare".

L'Associazione Stampa Toscana si stringe alla famiglia, proprio oggi che si è riunita in assemblea all'Auditorium della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, per ascoltare la relazione del presidente Sandro Bennucci.

“Con Milly Mostardini perdiamo una figura di spicco del giornalismo fiorentino. Si è distinta sia nella carta stampata, dedicandosi in particolare alla cultura, sia nella comunicazione pubblica, in particolare a fianco del sindaco Gabbuggiani come addetta stampa. A nome mio e dell’amministrazione esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia”. Così Sara Funaro, sindaca di Firenze, in merito alla scomparsa della giornalista.