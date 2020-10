Morta Jole Santelli, il dolore degli amici toscani

Ph FB Stefano Mugnai

Stefano Mugnai: "Tanto hai dato e insegnato a ognuno di noi...". Massimo Parisi: "Nelle scorse ore mi ha perfino chiamato... 'Max non ho voce...' ". Giani: "Un abbraccio enorme da tutta la Toscana alle calabresi e ai calabresi. Jole ha lottato contro il cancro con una straordinaria voglia di vivere". Il cordoglio di Pd e Lega in Palazzo Vecchio

Jole Santelli, governatrice della Calabria, è morta nelle scorse ore prematuramente a causa di una forma tumorale. Aveva 51 anni.

Grande il dolore in tutta Italia per la scomparsa di una persona che umanamente si è fatta apprezzare anche da tanti esponenti politici avversi al centrodestra.

L'onorevole di Forza Italia Stefano Mugnai la ricorda con grandissimo affetto: "Ciao Jole, dolce e saggia amica mia. Che tanto hai dato ed insegnato ad ognuno di noi. Con l’esempio, con il coraggio, con lo spirito di sacrificio per la tua comunità. Fino all’ultimo. Ti voglio bene" .

Tra i compagni di partito, in Forza Italia, uno dei più vicini a Jole Santelli è stato il toscano Massimo Parisi, a lungo parlamentare azzurro. Così la ricorda nella sua pagina Facebook :

"Per tre anni siamo stati compagni di banco, e per tutto quel tempo ha continuato a chiamarmi Stefano.... Sabato doveva partecipare in video-collegamento ad un convegno organizzato da amici che mi avevano chiesto di invitarla. Mi ha inviato un messaggio spiegandomi che era completamente afona. Le ho detto: non ti preoccupare ti giustifico io. Mi ha perfino chiamato e con un filo di voce: "Max non ho voce". Ciao Jole, ti sia lieve il viaggio...".

Il collega toscano, il neo governatore Eugenio Giani, saluta così Jole Santelli: "Un abbraccio enorme da tutta la Toscana alle calabresi e ai calabresi che questa mattina sono stati svegliati da una terribile notizia: la scomparsa della propria Presidente di Regione.Jole Santelli ha lottato contro il cancro con una straordinaria voglia di vivere, una determinazione ammirabile.Fino all’ultimo ha mantenuto dignità e sorriso, alla sua famiglia va il nostro cordoglio. Oggi tutti ci sentiamo più addolorati. Che la terra ti sia lieve, Jole".

Un altro esponente Pd esprime sincero dolore. “Profondo cordoglio a nome del gruppo Pd di Palazzo Vecchio per la morte della governatrice della Calabria Jole Santelli. Vicinanza e solidarietà a tutti i suoi cari e alla comunità che rappresentava e che ha amministrato con passione e impegno”. Così Nicola Armentano, capogruppo Pd a Palazzo Vecchio.

Il gruppo della Lega in Palazzo Vecchio esprime così il proprio profondo cordoglio: “Una donna delle istituzioni che ci lascia a soli 51 anni e che ha lavorato per la propria Regione e per la propria gente fino a poche ore dalla scomparsa. Una donna coraggiosa che non ha mai nascosto la propria malattia ma che si è sempre spesa per il bene dei suoi concittadini. Esprimiamo le condoglianze – spiegano i consiglieri della Lega in Comune di Firenze – a parenti, amici ed a tutta la comunità calabrese che l’aveva scelta come Governatrice solo pochi mesi fa”.