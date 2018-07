Monteriggioni: riaperto il camminamento sud del Castello

Il percorso sulla cinta muraria torna interamente fruibile

Monteriggioni- Il camminamento sul lato sud della cinta muraria di Monteriggioni torna fruibile. Il Comune di Monteriggioni ha completato nei giorni scorsi l'intervento.

“Il camminamento sul lato sud del Castello - spiega Raffaella Senesi, sindaco di Monteriggioni - si era reso necessario per riqualificare e mettere in sicurezza il percorso e l’intervento ha portato alla sostituzione di tutte le travi in legno, con un investimento di circa 150 mila euro sostenuto da risorse proprie del Comune. Il percorso, che sarà inaugurato ufficialmente nei prossimi giorni, è già fruibile e offre ai visitatori la possibilità di vedere, insieme al camminamento sul lato nord, l’intero panorama che circonda la cinta muraria e di respirare la nostra storia”.