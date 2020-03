In servizio dal 1974 al 1989, fu comandante della Polizia municipale

Monteriggioni. Il sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini, esprime, a nome di tutta l’amministrazione comunale, il cordoglio per la scomparsa di Piero Buti, conosciuto come Pierugo. Ricordato da tutti per la professionalità e la disponibilità, Pierugo Buti è stato in servizio dal marzo 1974 al marzo 1989 presso la Polizia municipale di Monteriggioni, che ha guidato per alcuni anni nel ruolo di comandante.