Montelupo, la Mostra sulla ceramica fino al 1 ottobre

La ceramica di Montelupo e gli Uffizi. Una galleria di confronti

La prima delle sei mostre nel programma espositivo 2023, promosso da Fondazione CR Firenze e Gallerie degli Uffizi, all’interno dei rispettivi progetti Piccoli Grandi Musei e Uffizi Diffusi, sbarca a Montelupo, uno dei più importanti centri di produzione di ceramiche.

Fin dalla fine del 1200, Montelupo si distinse per le sue ceramiche come documenta la sorprendente quantità di maioliche rinvenute negli scavi archeologici effettuati all'interno di questo borgo medievale e in siti che spaziano dal Mediterraneo, alle Americhe fino al Giappone. Nel periodo di massimo splendore, tra la metà del Quattrocento e la metà del Cinquecento, i manufatti dei maestri vasai della cosiddetta “fabbrica di Firenze” furono richiesti dalle nobili casate fiorentine, come la famiglia Medici. Fra le tante testimonianze, spiccano i piatti con lo stemma papale di Leone X, ritratto dal Bronzino e in prestito in mostra dalle Gallerie degli Uffizi. Il confronto fra la splendida miniatura e le ceramiche con gli stemmi medicei è la prova evidente degli stretti legami di committenza che legavano le botteghe di Montelupo ai signori di Firenze.

#UffiziGalleries #Boboli #PalazzoPitti #CorridoioVasariano

fino al 1 ottobre 2023

Museo della Ceramica di Montelupo

Piazza Vittorio Veneto 11

Montelupo Fiorentino (FI)

Orario di apertura

Lunedì dalle 14.00 alle 19.00

Dal martedì alla domenica e festivi dalle 9.00 alle 19.00 e il 16/17/18 giugno dalle 9.00 alle 24.00

Apertura prolungata della mostra in occasione del Festival della Ceramica di Montelupo

Chiuso il 1° maggio

video Uffizi TV