Montecatini: la galleria il Fiore festeggia trent'anni di attività

In mostra sino al 7 gennaio le opere della collezione Il Fiore. Una scelta accurata che è un affascinante viaggio nell'arte del Novecento. Un'occasione per ricordare Sergio Scatizzi

L’esposizione intende mettere in stretto dialogo opere che testimoniano la crescita e la coerenza critica di un’ampia raccolta con le migliori espressioni di Ottone Rosai , De Pisis , Pregno , Peyron , Cavaglieri , Marcucci Capocchini ,Loffredo, Maccari, Menozzi. La mostra privilegia opere inconsuete di artisti importanti , evidenzia la qualità di una collezione che si caratterizza per una feconda varietà dei linguaggi artistici e propone anche artisti fondamentali ma immeritatamente trascurati dalla critica e dal mercato. Un viaggio nell'arte del Novecento attraverso opere di grande qualità.

"L’occasione che ci porta a concepire questa mostra-- ha dichiarato Alberto Diolaiuti, direttore della galleria - è quella di festeggiare il trentesimo anno della nostra attività. Concomitante con essa vogliamo omaggiare anche il decimo anno dalla scomparsa di Sergio Scatizzi, la cui dedizione e apprezzamento sono stati per noi fondamentali e per cui non possiamo che continuare a manifestare gratitudine. Le due ricorrenze risultano essere inscindibili, per questo si è immaginata la mostra come un dialogo artistico e viscerale che lega indissolubilmente Scatizzi con Il Fiore e i suoi protagonisti”.

Il Fiore,viale Adua,20/26,Montecatini Terme