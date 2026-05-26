Mont’Alfonso sotto le stelle 2026, il programma

Torna Mont’Alfonso sotto le stelle, il Festival di musica, teatro e letteratura giunto alla 7ª edizione. Si svolgerà dal 22 luglio al 24 agosto 2026 tra fortezze storiche e parchi naturali della Garfagnana, principalmente a Castelnuovo di Garfagnana e San Romano in Garfagnana, Lucca.

Gli artisti principali

Vinicio Capossela, Marco Masini, Giorgio Panariello, Stefano Massini, Federico Buffa, Fabio Genovesi, Paolo Ruffini, Ensemble Symphony Orchestra con omaggio a John Williams, Patrizio Fariselli, Gatti Mézzi, Alessandro Riccio & Alberto Becucci, La Sera dei Miracoli, Elisabetta Salvatori, Teenage Dream.

22 luglio: Stefano Massini racconta Ariosto e l’Orlando Furioso

23 luglio: Elisabetta Salvatori con “Viola” su Dino Campana

27 luglio: Teatro-canzone “Bruna è la notte” di Riccio & Becucci

29 luglio: Fabio Genovesi con monologo sul ciclismo

Eventi principali tra Fortezza di Mont’Alfonso e Fortezza delle Verrucole:

31 luglio: Vinicio Capossela “Di selva in selva”, con Ermanno Cavazzoni

6 agosto: Gatti Mézzi alle Verrucole

7 agosto: Teenage Dream, festa concerto anni 2000

11 agosto: Ensemble Symphony Orchestra suona John Williams

15 agosto: Concerto all’alba con Patrizio Fariselli, piano solo

16 agosto: Marco Masini live per i 35 anni di carriera

18 agosto: Omaggio a Lucio Dalla con La Sera dei Miracoli

20 agosto: Giorgio Panariello con “E se domani…”

21 agosto: Federico Buffa racconta Michael Jordan

24 agosto: Paolo Ruffini chiude con “Il Babysitter”

Il festival unisce spettacolo e valorizzazione del territorio. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani lo definisce “fiore all’occhiello” che fa rivivere la storia e il legame con Ludovico Ariosto, governatore di Castelnuovo. L’assessora Manetti parla di “cultura diffusa” che fa riflettere e valorizza memoria e architetture della Garfagnana. I sindaci sottolineano il valore per il turismo e la partecipazione della comunità.

Organizzazione

È nato dalla sinergia tra Regione Toscana, Comuni di Castelnuovo e San Romano, Unione Comuni Garfagnana, Parchi delle Alpi Apuane e Appennino Tosco-Emiliano, PRG, Amandla Productions, LEG e altri. Con contributo di Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lucca. Tanti i volontari coinvolti.

Biglietti e info: Disponibili su http://festivalmontalfonso.it, Ticketone, BoxOffice Toscana e Pro Loco di Castelnuovo. Previste agevolazioni per persone con disabilità. Navette dai parcheggi per la Fortezza di Mont’Alfonso. Info: 0583 641007.