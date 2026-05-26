Trenitalia: 8 corse straordinarie per il Moto GP del Mugello

Firenze, 26 maggio 2026 – Otto corse straordinarie e più posti a disposizione sui treni ordinari per il Gran Premio di MotoGP in programma all’autodromo del Mugello (Scarperia – FI) tra sabato 30 e domenica 31 maggio.
Il Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in collaborazione con la Regione Toscana, potenzierà i collegamenti su Borgo San Lorenzo da Firenze e Faenza.
Il programma è già consultabile su trenitalia.com.
Sabato 30 maggio in occasione della “Sprint Race” sarà disponibile un treno straordinario con partenza da Borgo San Lorenzo alle 18.06 diretto a Firenze SMN.
Si ricorda che è consentito salire a bordo solo se muniti di biglietto. Si consiglia di provvedere in anticipo all’acquisto anche per il viaggio di ritorno.
Regionale promuove una mobilità sempre più sostenibile, mettendo a disposizione dei suoi clienti l’acquisto in modalità digitale sul sito, APP e biglietteria, riducendo così l’uso della carta.
Si invitano i viaggiatori ad informarsi per programmare il viaggio attraverso i canali di acquisto, la sezione “Infomobilità” su sito e App Trenitalia, chiamando il call center gratuito 800 89 20 21 o rivolgendosi al personale di stazione.
A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO