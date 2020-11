Monicelli, stasera in tv due film per ricordarlo a 10 anni dalla morte

Alle 21.10 "L'Armata Brancaleone" su Rai Movie e alle 23.55 "Cari Fottutissimi Amici" su Rete 4

Dieci anni fa, il 29 novembre 2010, moriva il grande regista Mario Monicelli. Per ricordarlo, questa sera ci sono in palinsesto su reti nazionali due suoi film. Alle 21.10 L'Armata Brancaleone su Rai Movie e alle 23.55 Cari Fottutissimi Amici su Rete 4.

Lo segnala l'interessante e sempre spiritosa pagina Facebook Conte Raffaello "Lello" Mascetti. Del resto il nome di Monicelli è legato strettamente ad "Amici Miei".

Monicelli era romano di nascita ma si considerava toscano, tanto che "Amici Miei" lo ambientò a Firenze, città che adorava: “Beati voi che siete fiorentini, che siete nati in una città dove si fanno le 'zingarate', dove c'è la libertà di ridere, di divertirsi e di avere a disposizione tutta questa gente”, disse in un messaggio messaggio audio che Mario Monicelli registrò in occasione delle riprese del corto l'Ultima Zingarata a Firenze, il remake omaggio a "Amici Miei atto primo", ideato da Francesco Conforti per la regia di Federico Micali girato a Firenze il 6 giugno 2010.