Recall: moments w/ Pergola domani a Palazzo Pucci

Benny Benassi live, Venezia, Italy / Panorama ep. 3

Da Firenze in diretta Facebook in partnership con Pequod Acoustics

Il 10 marzo 2021 dalle 19:00 il suono di una performance davvero particolare si diffonderà per le strade di Firenze in diretta Facebook. E': Moments, w/ Pergola a Palazzo Pucci. Recall ’moments’ è una nuova idea di evento digitale, che nasce per registrare performance site specific, i cui protagonisti siano artisti emergenti (in questo caso Pergola, originario di Avellino), in location evocative (in questo caso Palazzo Pucci, nel cuore di Firenze).

Nel 2019, Pergola ha pubblicato un suo re-arrangement della iconica 'Rockin' in the free world' del leggendario Neil Young. Nel 2020 sulla label Borders Of Light ha pubblicato ‘Dixit’, brano proposto da Adriatique durante la più recente edizione del Tomorrowland, il festival di musica elettronica da ballo forse più importante al mondo. Tra i partner dell'evento, insieme a Pequod Acoustics, anche Nital, Engrave LTD, Duel Club, WOO!

Dopo aver diffuso la musica della star mondiale del mixer Benny Benassi in tante tappe del suo evento itinerante Panorama (dall'Arena di Verona, da Venezia, dalle Dolomiti, con 1.300.000 visualizzazioni solo per l'episodio girato a Venezia) Pequod Acoustics questa volta 'gioca in casa' e contribuisce con le sue casse acustiche hi-pro in qualche modo a mostrare, ancora una volta, l'eccellenza di una città unica al mondo come Firenze e la splendida Cupola del Brunelleschi.