Moda: Angela Missoni presenta il master in knitwear design con Polimoda

Angela Missoni presents the Master in Knitwear Design in partnership with Missoni

The Language of Knitwear è stato realizzato in partnership con Missoni. Un percorso della durata di nove mesi a partire da gennaio 2020, presentato con un video dalla stessa Presidente e Creative Director della Maison, dallo storico atelier della famiglia durante la preparazione della nuova collezione donna di settembre

Firenze, 6 agosto 2019 – Polimoda annuncia oggi il nuovo Master in Knitwear Design realizzato in partnership con Missoni. Un percorso della durata di nove mesi a partire da gennaio 2020, presentato con un video dalla stessa Angela Missoni, Presidente e Creative Director della Maison, in diretta dallo storico atelier della famiglia durante la preparazione della nuova collezione donna di settembre.

“Disegnare tessuti per l’abbigliamento è una cosa completamente diversa dal realizzare un abito o un capo che esce direttamente da una macchina per maglieria” spiega Angela Missoni nel video lanciato su Instagram, YouTube e Facebook. È necessario, quindi, apprendere specifiche skills e abilità tecniche al fine di unire la propria creatività a questo mix di competenze. È nata così l’idea di realizzare un master in collaborazione con Polimoda. Abbiamo bisogno di giovani designer specializzati in knitwear. Polimoda offrirà agli studenti tutte le competenze tecniche necessarie al fine di coniugare creatività e ricerca. Missoni supporterà gli studenti dal punto di vista pratico, attraverso speciali incontri all’interno della nostra factory.”

“Oggi tutto ciò che consideriamo lusso è Made in Italy” sottolinea la donna a capo della maison, “perché Made in Italy significa eccellenza ed innovazione. E parlando di knitwear, è in Italia che abbiamo i migliori produttori di filati e artigiani di maglieria al mondo. Ogni designer che voglia creare un prodotto di qualità deve necessariamente venire qui.”

Il Master in Knitwear Design nasce in risposta alla crescente richiesta in tutto il settore moda di reclutare designer di maglieria dotati di creatività ed uno specifico background. L’acquisizione di tutte le competenze tecniche – dalle caratteristiche del filato, alle specifiche della lavorazione industriale e manuale, fino alle basi della programmazione per le macchine elettroniche per la maglieria – offrirà agli studenti tutti i mezzi per esprimere al meglio sé stessi, unendo alla visione creativa il lavoro artigianale.

Nel corso del Master, Missoni ospiterà gli studenti presso la sede centrale dell’azienda con base a Sumirago per un periodo di esperienza diretta sul campo. Gli studenti potranno osservare tutte le fasi della genesi di una collezione, avendo quindi la possibilità di collaborare a contatto con il team di design, lavorando dentro il cuore creativo ed operativo dell’azienda.

Un percorso di studi specialistico a metà strada tra design e prodotto in grado di formare gli studenti in vista di una carriera come Fashion Designer, Knitwear Designer o Product Developer, all’interno di un luxury brand.

Questa nuova collaborazione, a chiusura di un anno significativo per il Polimoda, con grandi risultati e importanti partnership, è successiva alla nomina di Massimiliano Giornetti come Capo Dipartimento Design.

“Nel settore della moda oggi è forte l’esigenza di un ritorno alla creatività e a prodotti ben fatti” sottolinea il direttore di Polimoda, Danilo Venturi. “Il nostro compito è garantire la preparazione dei futuri professionisti del settore e per farlo ci avvaliamo della collaborazione dei più grandi attori a livello internazionale: tra questi Missoni rappresenta un indiscusso punto di riferimento nel mondo del knitwear”.