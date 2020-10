Mister Dionisi in conferenza stampa in vista della gara con il Monza.

L'Empoli potrebbe essere un cliente scomodo per il Monza se avrà la consapevolezza della sua forza.

Alla vigilia del primo match casalingo del suo Empoli, Alessio Dionisi, tecnico del toscani, ha analizzato in conferenza stampa i temi del match contro il Monza di Cristian Brocchi

Alessio Dionisi, mister dell’Empoli Calcio, si è così espresso nell’ambito della conferenza stampa pre-gara Empoli vs Monza:

“Sono molto soddisfatto che ci siano degli spettatori allo stadio: si può considerare un primo passo. Siamo consapevoli che affronteremo una delle favorite in questo campionato per la promozione e loro sono consapevoli della loro forza, anche se lo dovranno dimostrare. Noi possiamo essere un cliente scomodo per loro, abbiamo le armi per farlo, anche se la serie B è appena iniziata e gli atteggiamenti potrebbero subire dei mutamenti e delle evoluzioni. Quello che mi aspetto dalla gara di domani è una squadra che gioca senza paura , e me lo aspetto perché può farlo come è emerso dagli allenamenti dove consapevolezza e atteggiamento sono apparse le prerogative preponderanti. Olivieri ed Hass potrebbero essere inseriti, quest’ultimo ha giocato con il Renate mettendo in mostra una buona condizione fisica oltre che le sue qualità.

Il Monza ha una dirigenza molto esperta, che ha fatto la storia del Milan e del calcio italiano, ma in campo scendono i giocatori e la gara viene orchestrata da loro e le gare vanno giocate, anche se qualcuno può essere favorito. Per quanto riguardo la rosa della squadra sono molto soddisfatto di ciò che la società mi ha messo a disposizione e non so se arriverà ancora qualcuno in chiusura di mercato. In merito alla gara probabilmente impiegherò coloro che hanno affrontato il Frosinone anche se, in corsa, potrebbe cambiare.”