Miss Toscana: ecco le 28 finaliste. Al Tettuccio vince Ginevra Parrini

Martedì 6 agosto a Lamporecchio la prima delle 7 finali regionali dei titoli satellite: chi vince accede alle prefinali nazionali di Mestre (26-29 agosto)

Miss Tettuccio è Ginevra Fiore Parrini di Orentano (Pisa). La bellissima ventenne ieri sera a Montecatini ha vinto la semifinale regionale che ha decretato le 28 ragazze che a Casciana si contenderanno il titolo di Miss Toscana. Eccole una per una:

GIOELENA CRISTOFANI - 20 anni di Sesto Fiorentino (FI)

EMILY BOLOGNESI - 17 anni - di Pisa

FEDERICA SEVERINO - 21 anni - di Impruneta (FI)

FRANCESCA FABBIANI - 23 anni - di Vicchio (FI)

VALENTINA CELATI - 19 anni - di Lucca

REBECCA SALSINI - 23 anni - di Massa

GINEVRA FIORE PARRINI - 20 anni - di Orentano - (PI)

LUCREZIA BIMBI - 18 anni - di Firenze

JESSICA DUECENTO - 21 anni - di Prato.

CHIARA GORGERI - 20 anni - di S.Croce sull'Arno (PI)

SARA CHELI - 18 anni - di Poggio a Caiano (PO)

GIULIA DURANTI - 25 anni - di Arezzo

SARA AMOJA - 18 anni - di Firenze

SARA RIZZO - 18 anni - di Pisa

ALICE GUIDI - 19 anni - di Montignoso (MS)

CARLOTTA DEL ROSSO - 26 anni - di Lucca

SARA PINOTTI - 19 anni - di Carrara

MATILDE CECCHI - 18 anni - di Signa (FI)

ASIA PANTOSTI - 18 anni - di Livorno

CLARISSA DI RENZONE - 21 anni - di Sinalunga (SI)

GIULIA DAL CANTO - 21 anni - di Ponsacco (PI)

VANESSA PETRUCCI - 25 anni - di Camaiore (LU)

SERENA SESTINI - 18 anni - di Massa

VERONICA LO GIUDICE - 18 anni - di Camucia (AR)

ELISA BORTOLOZZO - 19 anni - di Rosignano Solvay (LI).

GIULIA MARTINELLI - 26 anni - di Viareggio (LU)

MARINA FRISENNA - 25 anni - di Firenze

DONNA ORLANDI - 18 anni - di Forte dei Marmi - Miss Mascotte Toscana 2018.- 21 anni - di Prato

La finale di Miss Toscana 2019 è in programma per giovedì 22 agosto per la 38esima volta consecutiva a Casciana Terme. La finale nazionale si terrà invece a Jesolo venerdì 6 settembre con diretta su Rai 1.

La semifinale di Montecatini è stata naturalmente organizzata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli, con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale, delle Terme, del Centro Commerciale In Montecatini Le vie dello Shopping e del Caffè Storico del Tettuccio. Anche in questa edizione è stata riscontrata una grandissima partecipazione di pubblico.

La giuria della serata composta da esperti di moda, consulenti d'immagine, stampa e rappresentanti dell'amministrazione comunale e delle terme.



Miss Tettuccio 2019 è stata premiata da Alessandro Michelotti A.U. delle terme di Montecatini e da Nicola Guelfi consigliere di maggioranza con delega allo spettacolo, eventi e manifestazioni in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale.

Durante il pomeriggio le miss hanno effettuato vari servizi fotografici dentro le terme e sfilato per le vie del centro attirando l'attenzione di tanta gente che passeggiava per Montecatini e alle 19 si sono recate al Ristorante Il Corsaro verde dove la direzione ha offerto loro la cena.

La serata è stata come di consueto brillantemente condotta da Raffaello Zanieri. Ospiti sono state Sofia Penco di Bibbona, Miss Toscana 2018 e Martina Iacomelli di Marina di Pisa eletta Miss Cinema Nazionale a Jesolo 2018.



Durante la serata gradito anche l'intervento dell'avvocato Silvia Bartolini presidente del Codacons Toscana che ha promosso lo sportello Anti-Stalking per tutte le persone che subiscono atti persecutori, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate per Be_Much dal gruppo parrucchieri Avangard di Simone Cirinei & Luciani Maria Grazia con salone a Cecina.

All'organizzazione della serata hanno collaborato Alessandro Ferrari, Alessio Stefanelli, Giovanni Rastrelli, Federico Mandorlini, Andrea Governi e Paolo Mazzei.

Martedì' 6 agosto in occasione della Fiera di Lamporecchio si terrà la prima delle 7 finali regionali dei titoli satellite con l'elezione di Miss Bellesere Be_Much Toscana che permetterà alla vincitrice di accedere alle prefinali nazionali che si svolgeranno a Mestre a partire dal 26 al 29 agosto.