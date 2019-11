Miss Mamma Italiana, selezione a Bagno a Ripoli

Ecco vincitrici e foto della serata al disco club "Lo Stivale"

Bagno a Ripoli (FI). Proseguono, in tutta Italia, le selezioni per l’edizione di “Miss Mamma Italiana 2020”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 27° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di giovani donne italiane in età fertile.

Al disco club “lo Stivale” di Bagno a Ripoli, domenica 24 novembre, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2020”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli.

La giuria, ha proclamato vincitrice della selezione SONIA BENELLI 31 anni, operatrice socio assistenziale, di Castiglione Garfagnana (LU), sposata con Tommaso, mamma di Sofia di 5 anni e attualmente in attesa del secondo figlio che nascerà a gennaio. Sonia è una bella e simpatica mamma con gli occhi celesti e i capelli biondi, con la passione per il ballo.

La fascia “Miss Mamma Italiana GOLD”, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, è andata ad ANNA MANCINI, 54 anni, impiegata, di Firenze, mamma di Michael, Sharon, Jennifer e Kevin di 32, 30, 29 e 12 e dei gemelli Chantal, Michelle e Liam, di e 4 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN”, riservata alle mamme con più di 56 anni, è andata a MORENA PIETRONI, 59 anni, educatrice, di Mezzana (PI), mamma di Luca di 30 anni.

Queste le altre mamme premiate, che si sono aggiudicate il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali anno 2020:

◦ “Miss Mamma Italiana Fashion” GABRIELLA AVAGNANO, 25 anni, casalinga, di Torrita di Siena (SI), mamma di Jasmine ed Anna, di 5 e 2 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Sorriso” DEBORA TOMIETTI, 43 anni, barista, di Capannori (LU), mamma di Sergio, Giorgia e Lucia, di 17, 13 e 9 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Solare” LAURA PARRI MARAVIGLIA, 34 anni, operaia, di Firenze, mamma di Denise di 6 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Radiosa” CARMELA BOCCIA, 33 anni, operaia, di Monsummano Terme (PT), mamma di Mattia ed Emanuele, di 8 e 5 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Glamour” SONIA GIUSTI, 45 anni, make up artist, di Lucca, mamma di Thomas di 16 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Eleganza” CAROLA CIRETTI, 47 anni, commessa, di Siena, mamma di Anna Vittoria di 11 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Dolcezza” DARIA AMEDALI, 52 anni, casalinga, di Cecina (LI), mamma di Melissa, Margherita, Lucrezia e Leonardo, di 25, 21, 19 ed 8 anni.

La serata è stata presentata da PAOLO TETI ideatore e Patron del concorso e dalla fiorentina CHIARA DI DONATO vincitrice del titolo nazionale “Miss Mamma Italiana Gold Simpatia 2019”. Ospiti d’onore, le Madrine di “Miss Mamma Italiana”, ovvero mamme vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni del concorso.

Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it