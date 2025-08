Miss: a Lamporecchio Chiara Festeggiante ... festeggia!

LAMPORECCHIO (PISTOIA) – Dopo alcuni successi nelle selezioni è arrivata la prima fascia di valore per Chiara Festeggiante. La ventenne di Poggibonsi (Siena) ha vinto il titolo regionale satellite di Miss Framesi Toscana e grazie a questa vittoria è già alle pre finali nazionali di Miss Italia a Numana (Ancona) in programma dal 2 al 5 settembre, indipendentemente da quale sarà l’esito della finale di Miss Toscana in programma domenica 31 agosto a Capoliveri.

La serata si è svolta a Lamporecchio nel quadro dell’edizione numero 156 della fiera d’agosto di Lamporecchio, la patria deibrigidini. Tantissima gente ha affollato piazza 4 novembre e ha applaudito le ragazze presentate con la consueta bravura e simpatia da Gaetano Gennai.

In passerella solo le Miss che avevano superato la semifinale di domenica sera a Camaiore.

Tra gli ospiti anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che ha portato il suo saluto al pubblico e alla manifestazione, augurando alle ragazze grandi risultati.

Chiara Festeggiante è stata premiata da Anna Trassi, sindaco di Lamporecchio ed è stata omaggiata anche del brigidino d’oro.

Seconda classificata Gaia Pardini, 23 anni di Pescia (Pistoia). Terza classificata Giada Carfora, 18 anni di Viareggio che ha preceduto Sara Covitto 19 anni di Monte Argentario (Grosseto).

La classifica finale è completata dal quinto posto di Ludovica Pieraccioni, 19 anni di Regnano in Lunigiana (Massa Carrara) mentre al sesto posto si è classificata Aurora Bacciarelli di Ponsacco (Pisa).

E’ stata una lunga giornata quella di Lamporecchio per le concorrenti che hanno realizzato servizi fotografici e hanno fatto passerella nella passeggiata per il centro di Lamporecchio e tra gli stands della fiera.

Madrine della serata sono state Lucrezia Lunardi, Miss Firenze e Giulia Cavani Miss Granducato anche loro in virtù dei titoli ottenuti già qualificate per le prefinali di Miss Italia nelle Marche.

E’ passato a trovare il gruppo di Miss Toscana anche Andrea Agresti, lo showman che sta realizzando serate in molte zone della Toscana con la sua band.

La giuria che ha decretato il verdetto era composta da: Alfio Petralia (presidente), Eleonora Gambero (segretaria), Carlotta Dorandi, Tiberio Bettini, Giuseppe Tricoli, Elvira Carfora, Chiara Guarnuto, Benedetta Desideri).

L'organizzazione ringrazia l’amministrazione comunale di Lamporecchio, il vice sindaco Luca Artino e tutti gli sponsor.