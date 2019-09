Misericordie: al Mugello il corso per 210 formatori di autisti

Giornata speciale all'autodromo internazionale. Il responsabile del settore Filippo Pratesi: "Più formazione significa più sicurezza"

Si sono ritrovati oggi all’autodromo internazionale del Mugello i 210 formatori del team delle Misericordie regionali che durante tutto l’anno si occupano di preparare gli autisti dei mezzi di soccorso alla guida sicura in emergenza. Era l’ultima giornata del corso di retraining, voluto dalla Federazione regionale delle Misericordie della Toscana, iniziato nella primavera scorsa e rivolto appunto ad aggiornare i formatori sulle conoscenze e aiutarli ad affinare le tecniche di formazione.

I 210 formatori presenti al Mugello, arrivati da tutta la Toscana, dovranno poi, a loro volta, formare gli autisti dei mezzi di emergenza della 311 Misericordie della nostra regione, con tecniche che oggi sempre più prevedono il ricorso a simulazioni per riprodurre le situazioni e gli scenari che gli autisti possono trovarsi di fronte in un intervento reale.

La giornata ha visto al mattino, nella sala stampa dell’autodromo, alcune presentazioni e lezioni in aula e l’incontro con il comandante della stazione Firenze Nord della Polizia Stradale, Andrea Borghi. Nel pomeriggio invece si sono svolte delle prove pratiche all’interno del Paddock, in un’area appositamente adibita a questo scopo.

“Più formazione significa più sicurezza” dice Filippo Pratesi, responsabile formazione delle Misericordie della Toscana. “Puntiamo a diffondere maggiore sicurezza attraverso messaggi e lezioni dedicate al tema; offriamo più formazione perché i nostri volontari siano sempre più preparati, per svolgere ancora meglio il loro prezioso servizio per le comunità della Toscana.”

Nell’occasione è stato anche introdotto un corso per tutti gli autisti dei mezzi per il trasporto sociale, sempre con lo scopo di maggiore attenzione alla guida ed alla guida in sicurezza.