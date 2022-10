Minacce no vax a giornalista fiorentina

Nuovo attacco no vax. Questa volta è stata presa di mira Ilaria Ulivelli, giornalista de "La Nazione" che ha la sola "colpa" di aver dato, nei suoi innumerevoli servizi su covid e dintorni, tutte le informazioni utili per le vaccinazioni e ciò che può servire nella lotta contro il virus. La collega, ancora una volta, è stata presa di mira dai soliti "leoni da tastiera" con offese e minacce, tipiche di chi si ostina a non capire che il problema è il covid e non coloro che danno informazioni nell'interesse comune.

L'Associazione Stampa Toscana è al fianco di Ilaria e dei colleghi de La Nazione, e rivolge di nuovo l'appello alle istituzioni, alla magistratura e alle forze dell'ordine affinchè si possa porre fine a questa spirale di minacciosi messaggi che, in passato, si sono trasformati anche in vere e proprie aggressioni. Non a caso, la Toscana figura ancora al terzo posto nella graduatoria delle regioni, stilata dall'Osservatorio del Ministero dell'Interno, dove i giornalisti sono insultati, minacciati, aggrediti. Una situazione intollerabile che non rende giustizia a una Toscana che, da sempre, è considerata civile e solidale, mai intollerante.

"Sono troppi, ormai, i casi di giornalisti minacciati per il loro impegno nell’informare sulla lotta al covid. La cosa più grave sarebbe quella di sottovalutare questi preoccupanti segnali. A Ilaria Ulivelli va tutta la mia solidarietà”. Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, commenta le offese e le minacce alla giornalista fiorentina de La Nazione.

“Sono certo – prosegue – che Ilaria continuerà a svolgere con la consueta professionalità il suo lavoro, sapendo di poter contare sul sostegno della società civile toscana e delle istituzioni. Alle forze dell’ordine e alla magistratura il compito di fare luce anche su questo episodio”.

Solidarietà e vicinanza alla giornalista de La Nazione anche dall'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini.

“Intollerabile che chi fa informazione si ritrovi a subire attacchi e minacce vergognose da frange ‘no vax’. Episodi che stanno capitando troppo spesso e che non possono e non devono intralciare un lavoro così prezioso come quello giornalistico. Quanto è accaduto a Ilaria Ulivelli è grave, siamo dalla sua parte e dalla parte di chiunque ogni giorno, in particolare su tematiche cruciali come quelle relative alla salute, è impegnato a informare i cittadini con senso di responsabilità. A lei e alla redazione de la Nazione tutta la nostra solidarietà e vicinanza”

Così Nicola Armentano, capogruppo Pd a Palazzo Vecchio, in merito alle minacce no vax a Ulivelli.