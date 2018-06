Millennio della Basilica di San Miniato: domani i fuochi artificiali

Nell’ambito degli eventi promossi in occasione delle Celebrazioni del Millennio della Basilica di San Miniato domani sera è in programma uno spettacolo pirotecnico

Per consentire lo svolgimento dei fuochi e anche su richiesta della Questura, sono stati predisposti alcuni provvedimenti di circolazione. In dettaglio dalle 8 scatteranno i divieti di sosta in via delle Porte Sante, via del Monte alle Croci (da viale Galileo a via delle Porte Sante), viale Galileo (tra viale Poggi e Passo all’Erta).

Alle 14 sarà la volta dei divieti di transito in via delle Porte Sante (tra viale Galileo e via del Monte alle Croce) e via del Monte alle Croci (tra viale Galileo e via delle Porte Sante): questi provvedimenti saranno in vigore fino elle 22.30.

Alle 18 si aggiungeranno i divieti di transito pedonale in via delle Porte Sante (da viale Galileo a via del Monte alle Croci) e alle 20 anche in viale Galileo (tra gli attraversamenti pedonali in prossimità di via dell’Erta Canina e della Scalinata di San Salvatore al Monte). Ulteriori provvedimenti scatteranno durante lo spettacolo pirotecnico (dalle 21 fino al termine) e si tratta dei divieti di transito in viale Michelangiolo (da via dei Bastioni a piazzale Michelangiolo con deroga per i frontisti di via San Bernardino da Siena e via Tacca), viale Galileo (da viale Poggi a piazzale Galileo con deroga per i veicoli provenienti da via San Leonardo in uscita verso piazzale Galileo e frontisti in direzione di via del Giromontino e via Erta Canino), via delle Porte Sante, via del Monte alle Croci (da via San Salvatore al Monte a viale Galileo e da viale Galileo a via delle Porte Sante).