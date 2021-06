Microinnovazione digitale: a luglio bando da 185 mila euro

Contributi a fondo perduto per le micro, piccole e medie imprese (ma destinati anche ai professionisti) di Livorno, Rosignano e Collesalvetti che presenteranno progetti per la loro trasformazione digitale. Contributi dal 40 al 50 per cento che potranno essere utilizzati a fronte delle spese sostenute (ed ammissibili) per consulenze o piattaforme software, acquisto di servizi o assunzione di personale altamente qualificato, con l’obiettivo – tanto per fare qualche esempio – di rendere più efficiente la produzione, migliorare le relazioni con i clienti da un punto di vista commerciale, rendere i sistemi informatici più sicuri, rendere più avanzata la fase di manifattura con l’uso anche di sistemi di intelligenza artificiale o di realtà aumentata.

Nella Sala Cerimonie del palazzo comunale di Livorno è stato presentato oggi il nuovo bando della Regione destinato a sostenere la microinnovazione digitale delle imprese dell’area di crisi industriale complessa, per il rilancio competitivo dell’area costiere livornese. A disposizione ci sono 185 mila euro, rintracciati tra le economie dell’accordo di programma del piano di riconversione e riqualificazione industriale che era stato sottoscritto nel 2016 e dell’accordo di programma per la realizzazione del polo urbano per l’innovazione della città di Livorno firmato a giugno del 2019.

Alla presentazione, assieme all’assessore all’economia della Toscana Leonardo Marras, c’erano il sindaco di Livorno Luca Salvetti con l'assessore al lavoro e allo sviluppo economico Gianfranco Simoncini, il sindaco di Collesalvetti Adelio Antolini e il primo cittadino di Rosignano Marittimo Daniele Donati. Il bando, come ha annunciato l’assessore Marras, ha già avuto il via libera da parte della giunta regionale e uscirà attorno a metà luglio.

Sarà pubblicato da Sviluppo Toscana, società in house della Regione.

“Spenderemo in questo modo, fino all’ultimo centesimo, le risorse messe a disposizione dell’accordo di programma siglato a suo tempo con i tre comuni – commenta Marras – E’ importante portare sempre più nel digitale anche le piccole e micro imprese. L’iniziativa di oggi va in questa direzione. In futuro dovremo digitalizzare tutto, anche le attività più tradizionali. Dobbiamo sollecitare le aziende a muoversi in tal senso: ma va detto che le imprese sembrano ricettive da questo punto di vista, come si è visto dal successo del bando per l’innovazione, rivolto anche alle start up giovanili, che il Comune di Livorno ha pubblicato ad ottobre 2020, pochi mesi fa”.

Il sindaco Salvetti ha ringraziato la Regione Toscana per aver accolto le proposte giunte dal territorio livornese, auspicando che seguano altri interventi economici tesi a colmare il divario che c’è tra la costa toscana e il centro della regione.

“In questi mesi – ha detto l’assessore Simoncini – siamo riusciti a utilizzare tutte le risorse a disposizione per il sostegno alle imprese, e visto che presso la Regione c’erano risorse residue, abbiamo chiesto che fossero utilizzate nei tre comuni dell’Accordo di Programma. Per Livorno è un fatto importante, perché si lega al bando per l’Innovazione Digitale portato avanti con successo nell’autunno scorso, ed è preludio ad un nuovo bando da 200 mila euro che il Comune di Livorno farà uscire ad ottobre.

In totale ben 600 mila euro nell’arco di un anno, un bel segnale – ed anche una bella sfida - per imprese e professionisti. Sottolineo che sono tutti contributi dati a sportello, quindi l’impresa presenta il progetto e in caso di approvazione il sostegno arriva subito in base alle fatture, senza perdere tempo in graduatorie e altri complessi passaggi burocratici. Nei prossimi giorni, tramite Sviluppo Toscana, organizzeremo eventi in videoconferenza per illustrare più dettagliatamente le linee di questa misura agli imprenditori dei tre comuni interessati, in modo che si facciano trovare pronti a luglio, al momento della pubblicazione del bando”.

Sviluppo Toscana raccoglierà attraverso il proprio portale on line le domande, provvedendo poi all’istruttoria seconda una procedura automatica a sportello. Ciascun progetto dovrà avere un costo compreso tra 7500 e 100 mila euro e concludersi entro dodici mesi dall’avvio.