Meteo: domani temporali forti

Codice giallo per rischio idrogeologico per il 24 agosto (tranne l'Empolese Valdelsa)

Allerta codice giallo per domani 24 agosto dalle 10 alle 21 per temporali forti e rischio idraulico nel cosiddetto ‘reticolo minore’, che comprende i corsi d'acqua secondari Ema, Mugnone e Terzolle. Lo segnala il Centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda anche il Comune di Firenze.

Domani, lunedì 24 agosto, dalla tarda mattinata e per tutto il pomeriggio, codice giallo per possibilità di temporali sparsi, anche forti, in particolare in Appennino e sulle zone interne centrali e meridionali. Possibilità di colpi di vento e grandinate. Tendenza a miglioramento in serata.

Sono interessate tutte le aree della Metrocittà ad esclusione del Valdarno inferiore, per intendersi l'area dell'Empolese Valdelsa.