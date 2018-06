Mercoledì la manifestazione “Insieme contro il razzismo” in piazza Ognissanti

Adesione di PD e MDP e della Cgil nazionale all’appello di Nardella e Rossi

Giungono le risposte all’appello del sindaco Dario Nardella e del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, per la manifestazione di mercoledì 27 giugno a Firenze (ore 18.00 in piazza Ognissanti) contro il razzismo. In poche ore, subito dopo il lancio dell'iniziativa, erano state centinaia le adesioni di singoli cittadini, associazioni, partiti e istituzioni giunte all'indirizzo mail insiemecontroilrazzismo@gmail.com.

I Gruppi consiliari del PD e MDP del Quartiere 3 aderiscono alla manifestazione “Insieme contro il razzismo” in programma il 27 giugno in piazza Ognissanti a Firenze. Il Capogruppo del PD Fabio Traversi e la Capogruppo di MDP Eleonora Trivellin dichiarano che “i diritti umani e la dignità delle persone sono valori inalienabili previsti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dalla nostra Costituzione”.

A Empoli alle 17.00 il punto di incontro sarà la federazione Pd in via Mario Fabiani, per poi raggiungere Firenze. Informazioni allo 0571 700023.

Anche la Cgil nazionale aderisce all'appello "Insieme contro il razzismo": "La soluzione per l'accoglienza dei rifugiati – scrive adesso la Cgil – non può essere la chiusura dei porti e la gestione dei campi nomadi non può essere riportata a un censimento, anche perché tutte le barbarie sono sempre cominciate con un censimento". "Parole come ‘contaminazione' e ‘integrazione' - conclude – deve tornare ad essere un obiettivo condiviso di tutte le forze politiche e sociali, dalle associazioni e da tutti i cittadini, per un domani dove le diversità continuino ad essere un valore e non un nemico da abbattere". Sotto alla lettera le firme di Susanna Camusso, Nino Baseotto, Vincenzo Colla, Rossana Dettori, Gianna Fracassi, Roberto Ghiselli, Maurizio Landini, Franco Martini, Giuseppe Massafra e Tania Scacchetti.