Dopo quattro anni dall'ultima edizione, tornano mercoledì 30 giugno gli “Stati generali della Montagna” una giornata di confronto, informazione e dialogo organizzata dalla Regione Toscana e Anci Toscana nell’ambito di Dire e Fare 2021.

In primo piano, il percorso che porterà al nuovo Programma regionale di sviluppo ovvero dalla teoria alla pratica alle politiche: quali sono gli strumenti e le opportunità per restare, tornare e investire nella montagna, con la partecipazione dei vertici della Regione Toscana e di Anci Toscana, insieme a molti sindaci. In preparazione di questo evento, l'Associazione dei Comuni ha organizzato un lungo percorso di partecipazione con tutti i territori montani toscani, per raccogliere proposte, criticità e istanze da parte degli amministratori locali da presentare alla Regione.

Diverse le sezioni in cui è divisa la giornata. Dopo l’introduzione e i saluti affidati al presidente della Regione Eugenio Giani, al presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni e a Gianni Lorenzetti vicepresidente di UPI Toscana, la vicepresidente della Regione e assessora all’agroalimentare e alle politiche della montagna Stefania Saccardi parlerà della Toscana diffusa al centro del nuovo piano regionale di sviluppo, mentre Luca Marmo, responsabile Montagna Anci Toscana e UPI Toscana, sindaco di San Marcello Piteglio e presidente Provincia di Pistoia, parlerà delle connessioni tra aree interne e urbane.

Nel pomeriggio, l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni affronterà le politiche dei servizi ecosistemici, l’assessore alla connettività e alla partecipazione Stefano Ciuoffo le politiche delle comunità smart, di nuovo la vicepresidente Stefania Saccardi le politiche per agricoltura e foreste. Tra i sindaci interverranno Paolo Omoboni (Borgo San Lorenzo), Federico Balocchi (Santa Fiora) Alessandro Barachini (Abetone Cutigliano), Raffaella Mariani (San Romano in Garfagnana).

Alla sezione finale, dedicata alle politiche dei servizi essenziali, parteciperanno gli assessori regionali alla mobilità Stefano Baccelli, alla sanità Simone Bezzini, all’istruzione Alessandra Nardini e alle politiche sociali Serena Spinelli. Tra i sindaci interverranno Eleonora Ducci (Talla), Fabrizio Tondi (Abbadia San Salvatore), Matteo Mastrini (Tresana) Francesco Puggelli (Poggio a Caiano, presidente Provincia di Prato).

L’incontro si terrà dalle 10 alle 19 al Cinema della Compagnia, Via Cavour 50/R a Firenze e potrà essere seguito anche in videoconferenza e sulla pagina Facebook di Anci Toscana.