Mercato viola: cinque rinforzi ma due sono per la prossima stagione

Per Iachini subito un difensore (Igor) e due centrocampisti (Duncan e Agudelo) mentre Amrabat resterà fino al giugno a Verona e Kouamè (infortunato) sarà in campo solo nella prossima stagione

Dopo Duncan, Igor e Kouamè gli ultimi colpi viola del mercato invernale sono Amrabat e Agudelo, centrocampista colombiano che arriva dal Genoa. Saltati invece Criscito e Laxalt.

Arrivano dunque a Firenze cinque giocatori di cui quattro subito e uno (Amrabat) a giugno. Ma per questo campionato gli arrivi effettivi sono tre perché Kouamè sarà disponibile dalla prossima stagione essendo infortunato. La squadra di Iachini sarà immediatamente rinforzata da due centrocampisti (Duncan e Agudelo) e un difensore (Igor).

Vediamo i profili dei nuovo acquisti.

Christian Michael Kouakou Kouamè è nato a Bingerville, in Costa D’Avorio, il 6 dicembre del 1997 ha già esordito con la Nazionale del suo paese. In questa stagione ha disputato 11 partite di campionato con la maglia del Genoa, realizzando 5 reti e fornendo 3 assist.

Joseph Alfred Duncan è stato acquisito dal Sassuolo, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto. Nato ad Accra (Ghana) il 10 marzo 1993, Duncan è cresciuto nel Settore Giovanile dell’Inter ed ha successivamente indossato le maglie del Livorno, della Sampdoria e del Sassuolo, club con il quale ha collezionato ben 130 presenze tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Il nuovo calciatore della Fiorentina ha inoltre vestito in otto occasioni la maglia della Nazionale maggiore del Ghana.

Igor Julio dos Santos de Paulo invece proviene dalla Spal ed è stato acquisito, a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto. Igor, nato a Bom Sucesso (Brasile) il 7 febbraio 1998, nella stagione in corso ha vestito la maglia della Spal in venti occasioni segnando anche un gol in Coppa Italia.

Sofyan Amrabat, nato ad Huizen (Olanda) il 21 Agosto 1996, oltre che quella del Verona nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie del Feyenoord e del Bruges disputando, nonostante la giovane età, più di 100 gare ufficiali tra Serie A, Eredivisie, Jupiler Pro League, Champions League ed Europa League. Il nuovo centrocampista della Fiorentina ha, inoltre, vestito in 8 occasioni la maglia della Nazionale maggiore del Marocco. Il calciatore resterà in prestito all’ Hellas Verona fino al 30 giugno 2020.

Kevin Andrés Agudelo Ardila è stato acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in base alle presenze, dal Genoa. Agudelo, nato a Puerto Caicedo (Colombia) il 14 novembre 1998, nella stagione in corso ha disputato 12 gare con la maglia del Genoa segnando un gol.

Sul fronte cessioni, Montiel è stato dato in prestito al Vitoria Setubal mentre Eysseric va in prestito al Verona. Boateng dovrebbe accasarsi al Besiktas: stamani ha svuotato il suo armadietto.