Mercato di Natale 2022 in piazza Croce: 19 novembre-18 dicembre

Conto alla rovescia per chi ama i mercatini e in generale i mercati, in particolare quelli di Natale. A Firenze ce n'è uno conosciuto ormai in tutta Italia, tanto che rientra nel pacchetto di alcune offerte turistiche come attrazione della città in questo periodo. Il "Weihnachtsmarkt", questo il nome, tedesco, del mercato fiorentino, si terrà quest'anno per un mese intero, esattamente da sabato 19 novembre a domenica 18 dicembre compresi.

Quattro settimane abbonfdanti per immergersi nel clima natalizio in stile "nordico" anche se non esclusivamente. Tutto questo da oltre 20 anni.

Gli orari sono i seguenti: dal lunedì al giovedì ore 10-22, dal venerdì alla domenica ore 10-23.

Saranno come sempre oltre cinquanta gli stand ospitati nelle caratteristiche casette di legno, saranno a disposizione del pubblico specialità gastromiche o dell'artigianato. Alcuni dettagli sugli eventi che faranno da contorno al "Weihnachtsmarkt" sono naturalmente ancora in via di definizione, perché mancano oltre due settimane all'inizio. Sicuramente ci saranno giochi per bambini e tanta musica dal vivo

Il Mercato di Natale in Santa Croce è organizzato da ANVA e Confesercenti, in collaborazione con Regione Toscana e Comune di Firenze.