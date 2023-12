Mercatini di Natale con tante idee regalo

Giuseppe Spinelli, Presidente dell’Associazione Tumori Toscana, ha inaugurato il Mercatino di Natale, insieme al insieme al Generale Gabriele Vitagliano, comandante provinciale dei carabinieri Firenze. Vastissima, come sempre, la scelta delle proposte, dai nomi delle grandi griffe (Gucci, Scervino, Ferragamo, Villoresi Firenze, Bally e tanti altri ancora) alle creazioni artigianali di gioielli e oggettistica, ad un vasto reparto food & wine.

“Il Mercatino di Natale- ha detto il Presidente Spinelli- è uno dei appuntamenti più importanti dell’ATT, un’ottima occasione per unire shopping e solidarietà, scegliendo articoli di qualità che andranno a sostenere il servizio di Cure Domiciliari Oncologiche gratuite per i malati e le loro famiglie. In particolare i fondi raccolti quest’anno saranno destinati a Over 70, il nuovo progetto ATT che prevede un programma di assistenza domiciliare a 360° dedicato a pazienti oncologici in età avanzata, per dare risposte adeguate a tutti i loro bisogni di cura e di assistenza pratica e psicologica”.

Appuntamento anche domenica 17 dicembre al Sala Piano Inferiore del Palazzo degli Affari Firenze in Piazza Adua 1 (orario 9.30-19.00).

Approfondimenti Torna per Natale la voglia di mercatini

Domenica 17 dicembre in piazza Ognissanti Fierucolina di Natale. L'occasione per trovare il regalo utile alla casa, alla famiglia, agli amici

A Dicomano, per le vie del paese Mercatino natalizio con ospiti le artigiane di IOCREO, in Piazza della Repubblica Vin brulè a cura Foki Fori; Polenta e bruciate a cura del Carnevale e della Misericordia; alle ore 15.00 BarberNatale capelli gratuiti ai bambini fino a 12 anni a cura del barbiere di Dicomano; alle ore 15.30 Marionettoska la rivolta delle marionette, spettacolo di marionette; alle ore 17.30 nella Sala comunale il coro gospel "Revolution Gospel Choir".

Entrano nel vivo le iniziative natalizie nel centro storico di Pisa. Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti, quello che precede la vigilia di Natale con gli eventi inseriti nel cartellone di “Pisa La città del Natale” e gli eventi targati Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio del comune di Pisa. Domenica 17 dicembre, per l'intera giornata il Mercato di Natale di via Paparelli, con i suoi 100 banchi, offrirà una occasione di svago e opportunità di acquisto per i regali di Natale.

In Versilia dalle 10 alle 20 presso il suo Centro Congressi dell’Hotel Palace è l'ultimo giorno utile per visitare il Mercatino di Natale. Sono presenti diciotto espositori con prodotti artigianali di grande qualità, dalla bigiotteria all’abbigliamento e al food.

Uno degli stand è gestito direttamente dal Palace - il tavolo Palace for Charity con panettoni e delizie della Garfagnana. Il 30% del ricavato netto iva derivato dalla vendita di questi prodotti verrà devoluto a titolo di “Donazione libera e spontanea” all’Associazione Piccole Stelle, che divulgherà tramite i propri canali social/stampa l’iniziativa.