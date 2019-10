Mercafir: Open Day e Mercato delle opportunità

Sabato 5 ottobre in viale Guidoni porte aperte dalle 11 alle 23 per celebrare i 30 anni dell'azienda partecipata del Comune di Firenze

Un compleanno speciale per Mercafir, che compie 30 anni di attività. Per celebrare insieme ai fiorentini questo traguardo, il mercato agroalimentare di Firenze - azienda partecipata per il 59,59% dal Comune di Firenze - ha organizzato per sabato 5 ottobre on open day con ingresso gratuito per tutti. Una giornata di apertura straordinaria (dalle 11 alle 23) con molti eventi per grandi e piccini. Il cancello di viale Guidoni infatti si spalancherà su laboratori creativi per bambini, cooking show, street food, musica e intrattenimento. E’ inoltre prevista l’apertura straordinaria del ‘mercato delle opportunità’ con le migliori cassette di frutta e verdura, la torta dei record del Caffè Pasticceria Neri fatta con i prodotti Mukki e la frutta Mercafir, il cui ricavato sarà devoluto all’ospedale Meyer. Alle 21.00 inoltre il concerto dei Fotonika.

“Nel suo 30° anniversario, Mercafir apre le porte mostrando la sua realtà e la complessità delle attività che avvengono al suo interno” dice il presidente di Mercafir Giacomo Lucibello, che aggiunge: “Sono attività sconosciute a molti fiorentini, e l’open day di sabato vuol mostrare questa straordinaria area di sviluppo imprenditoriale e una realtà dinamica che raccoglie al suo interno attività rilevanti dal punto di vista economico e molti lavoratori”.

Un invito a partecipare al compleanno della Mercafir arriva anche dall’assessore alle partecipate Federico Gianassi: “Buon compleanno alla Mercafir, centro importante per i fiorentini che lo frequentano e per i tanti operatori che ci lavorano. Una bellissima realtà – commenta Gianassi – che festeggia una bella storia e siamo convinti anche un futuro importante sul quale anche l’amministrazione comunale sta lavorando”.