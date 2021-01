Medico di famiglia a Certaldo: il dottor Tani sostituisce il dottor Francia

Nessun cambio di orario e di sede per gli assistiti

Empoli- Nei giorni scorsi è stato affidato l’incarico temporaneo al dottor Fabio Tani, medico di famiglia nell’ambito territoriale di Certaldo, in sostituzione del dottor Natale Francia che ha cessato la propria attività, a causa della sua prematura scomparsa.

Gli assistiti non dovranno provvedere a fare alcuna scelta per il periodo dell’incarico temporaneo (durata 30 giorni) perché verranno inseriti automaticamente tra gli assistiti del nuovo medico. Trascorso questo periodo gli assistiti dovranno necessariamente provvedere ad effettuare una nuova scelta.

Il dottor Tani visiterà nello stesso ambulatorio ed effettuerà gli stessi orari del Dottor Francia.

Per scegliere un nuovo medico di famiglia a questo link “scelta e cambio medico di famiglia o pediatra” tutte le informazioni necessarie

Con l’occasione l’azienda sanitaria si unisce al profondo dolore della famiglia per la perdita del loro caro ricordandolo con affetto per la passione e professionalità che lo ha contraddistinto in questi anni.