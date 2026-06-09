Mediateca Toscana: 'Ci vediamo giovedì', ultimo appuntamento

Ultimo appuntamento per “Ci vediamo giovedì!”, il programma di incontri culturali della Mediateca Toscana ideato e curato dalla giornalista Elisabetta Vagaggini per Fondazione Sistema Toscana.

Giovedì 11 giugno alle 16.30, in via San Gallo 25, si presenta “KISS WITH A FIST - Il cinema di Karyn Kusama”, il saggio di Mariano Mesti edito da Ledizioni nel 2026.

Il libro: un’autrice chiave per horror e thriller al femminile

Il volume di Mesti accende i riflettori su una regista ancora poco studiata in ambito accademico ma centrale per capire le evoluzioni di horror e thriller contemporanei. Da Girlfight a Destroyer passando per Jennifer’s Body diventato cult del movimento #MeToo, fino alle incursioni sul piccolo schermo con Yellowjackets. Karyn Kusama è stata la prima donna a vincere il “Directing Award” al Sundance Film Festival e ha firmato opere che hanno ridefinito il genere, con uno sguardo lucido e personale.

Attraverso l’analisi di stile e poetica, Mesti riconosce a Kusama lo status di “autrice” nell’accezione coniata da André Bazin, la stessa usata per i maestri del cinema.

Un riconoscimento che sposta il focus dal solo genere alla costruzione di un linguaggio riconoscibile e coerente.Il talk dell’11 giugno A dialogare sul libro saranno l’esperta di cinema Federica Paghi e Lorenzo Cracolici, redattore di http://Horroritalia24.it.

Un incontro per approfondire i temi del saggio: il corpo femminile nel cinema di genere, la violenza come linguaggio, la regia come atto politico.

“Ci vediamo giovedì!”: bilancio del ciclo

Con questo appuntamento si chiude il ciclo partito il 7 maggio. Tre incontri, tre sguardi sul cinema contemporaneo:

- 7 maggio: “George Lucas. Il mito dell’immagine” di Ciro Mesti.

- 28 maggio: “Lady cinema va in Corea. Guida femminista al K-cinema”, opera prima di Caterina Liverani.

- 11 giugno: “KISS WITH A FIST - Il cinema di Karyn Kusama” di Mariano Mesti.

Un percorso che ha messo insieme autori affermati, nuove voci e generi spesso trascurati, con l’obiettivo di aprire la Mediateca Toscana al dibattito critico e al pubblico non solo accademico.

Ingresso: libero fino ad esaurimento posti

Prenotazione consigliata: press.areacinema@fst.it

http://www.mediatecatoscana.it