​Maurizio Landini a Firenze: dialogo sui temi del lavoro

Maurizio Landini conclude l’assemblea generale della Camera del Lavoro di Firenze

Maurizio Landini conclude l’assemblea generale della Camera del Lavoro di Firenze "Non solo dobbiamo protestare affinché non siano consentite le manifestazioni come quelle di domani a Prato ma dobbiamo chiedere che queste forze politiche vengano sciolte. È il momento di fare una battaglia culturale!"



Il Segretario della Cgil alle ore 16, presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali della Scuola Normale a Firenze (Palazzo Strozzi in piazza Strozzi), affronterà con la Preside dell’Istituto, e ordinario di Scienza politica, alcuni dei nodi centrali riguardanti i temi del lavoro.

Le trasformazioni del capitalismo italiano degli ultimi decenni, le nuove forme di occupazione, la frammentazione delle attività e delle qualifiche, il contributo crescente dei migranti. Saranno questi alcuni degli argomenti al centro dell’incontro. Una nuova fisionomia del lavoro che ha provocato conflitti e mobilitazioni a cui i sindacati cercano di far fronte, per stabilire e rinnovare il proprio ruolo sulla scena politica e istituzionale.

Il dialogo tra una studiosa dei movimenti sociali e il segretario della Cgil sarà l’occasione per affrontare da diverse angolature l’insieme di questi problemi.



La conferenza è aperta a tutto il pubblico interessato, e si svolge presso la sala L’Altana di Palazzo Strozzi.