Maurizio De Giovanni ospite al XV Festival del Giallo a Pistoia

Pistoia ospiterà da venerdì 11 a lunedì 14 aprile prossimo il XV° FESTIVAL DEL GIALLO. Quattro giorni di incontri, dibattiti, mostre e varie iniziative legate alla narrativa gialla, organizzate dall’Associazione Giallo Pistoia.

Il tema di quest’anno sarà: “I LINGUAGGI DEL GIALLO.”

Il programma completo verrà presentato martedì 1° aprile con una conferenza stampa che avrà luogo, come nelle ultime edizioni, presso la sede del Consiglio Regionale a Firenze.

In questa edizione sono oltre trenta gli scrittori che animeranno le quattro giornate del Festival, insieme a giornalisti, attori e figure istituzionali. Un lavoro intenso di preparazione su cui da mesi, i volontari dell’associazione sono impegnati, con il coordinamento del direttore artistico Giuseppe Previti.

Gradito ritorno, in presenza, tra i tanti ospiti vi è anche quello di Maurizio De Giovanni scrittore, sceneggiatore e volto noto tra il grande pubblico per il successo dei protagonisti dei suoi romanzi, che dalla carta stampata sono arrivati anche in fiction televisive di grande successo e nel mondo del fumetto, quali il Commissario Ricciardi o i Bastardi di Pizzo Falcone.

L’impegno di Giallo Pistoia, anche in questa edizione, ha il contributo importante dell’Amministrazione Comunale di Pistoia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia, oltre a numerosi sostenitori Istituzionali e privati.

La manifestazione vedrà anche la presentazione, in prima assoluta del nuovo libro di Alessandro Robecchi, giornalista, autore televisivo e scrittore; tra i suoi libri la serie del detective Carlo Monterossi, personaggio protagonista anche di una serie televisiva, inoltre è uno degli autori degli spettacoli di Maurizio Crozza.

Tra gli ospiti protagonisti di questa edizione anche l’attore Alessio Vassallo, che negli episodi del giovane Montalbano ha interpretato il personaggio del giovane commissario Mimì.

Quattro giorni di eventi da non perdere.