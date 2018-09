Matteo Renzi: alla Leopolda di Firenze con un Video modello Instagram

Le indicazioni nella prima e-news dopo la Festa de l'Unità

Il senatore Matteo Renzi rinnova l'invito alla Leopolda che si terrà nella ex Stazione granducale di Firenze dal 19 al 21 ottobre e che a detta dell'ex Premier si annuncia "la più partecipata di sempre".

Il tema: Ritorno al Futuro. "L'Italia ha molto bisogno di tornare a costruire futuro" commenta Renzi all'indomani del discorso tenuto dal palco della Festa del Partito Democratico alle Cascine.



L'iscrizione all'incontro sarà possibile attraverso il sito www.leopoldastazione.it

Come si fa per intervenire? "Mandando un video - spiega Renzi - che duri al massimo 59 secondi non di più, modello Instagram, per offrire un'idea, per condividere una proposta, per lanciare un appello. Ferite da sanare, bellezza da diffondere, progetti da discutere: fate il vostro video con un semplice telefonino - non più di 59 secondi - e inviatecelo via email a videoleopolda@matteorenzi.it".



Spiega ancora Renzi "Tutti sono i benvenuti come sempre alla Leopolda. Perché la Leopolda non è lo spazio di un partito o di una corrente ma un luogo dove crescono idee, proposte e coraggio. Prenotatevi per tempo perché dai primi segnali che abbiamo rischia di essere la Leopolda più partecipata di sempre".