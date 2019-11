Maternità, amore e abbandono: "L'Arminuta" alla Lazzerini di Prato

Giovedì 14 novembre alle 21 i lettori potranno incontrarsi e condividere riflessioni sul romanzo di Donatella Di Pietrantonio, Premio Campiello 2017

Cosa spinge una madre a cedere la figlia di 6 mesi a qualcun altro? E cosa spinge un’altra donna ad accoglierla in casa sua, crescerla come se fosse sua figlia, per poi restituirla al mittente?

È questo il tema toccante al centro del romanzo di Donatella Di Pietrantonio “L’Arminuta”, Premio Campiello 2017 e protagonista del nuovo incontro del gruppo di lettura Il Salotto del giovedì in programma alla Biblioteca Lazzerini giovedì 14 novembre alle 21.

L’Arminuta, “la Ritornata” in dialetto abruzzese, narra la storia di una ragazza di 13 anni che nel 1975 viene restituita ai genitori dalla famiglia che l’ha “informalmente” adottata (la legge sull’adozione arriverà nel 1983). Siamo in un’Italia in cui sopravvivono sacche di arretratezza economica e culturale.

«Quando ero piccola gli adulti raccontavano di bambini che le famiglie povere e numerose cedevano a coppie sterili perché li crescessero. Il romanzo è nato dal ricordo di queste storie e dal mio interesse per i temi della maternità e della relazione madre-figlia» spiega l’autrice.

Una storia estrema in cui la maternità, l’amore e l’abbandono prendono corpo nella vita di un’adolescente, toccando corde così profonde, originarie, che sembrano chiamarci per nome. Un libro che ha fatto il giro del mondo, un best seller tradotto in ben 23 Paesi.

La partecipazione al gruppo di lettura ‘Il Salotto del giovedì’ è libera, gratuita e aperta a tutti. È possibile anche prendere parte ad un solo incontro. Gli incontri si svolgono nella Sezione Ragazzi e Bambini un giovedì al mese alle ore 21 e la discussione verte ogni volta sul libro in programma . Il programma completo è online sul sito www.bibliotecalazzerini.prato.it e sulla pagina Facebook della Lazzerini.

Informazioni:

Biblioteca comunale Lazzerini

Tel. 0574 1837800

www.bibliotecalazzerini.prato.it facebook.com/BibliotecaLazzeriniPrato