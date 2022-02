Martedì 22 febbraio palindromo: 22 02 2022

Martedì 22 febbraio sarà il 22 02 2022, giorno palindromo. Cioè i numeri del giorno si possono leggere indifferentemente da destra e da sinistra.

Erano stati palindromi, ad esempio, anche il 1 febbraio 2010 (01 02 2010), il 21 febbraio 2012 (21 02 2012), il 2 febbraio 2020 (02 02 2020) e il 12 febbraio 2021 (12 02 2021).

Il palindromo non è solo un fatto numerico, è anche alfabetico e denota una frase che resta uguale se letta da sinistra a destra o viceversa. Nel Battistero di Firenze, il "mio bel San Giovanni" di dantesca memoria, con riferimento all'astronomia: en giro torte sol ciclos et rotor igne che letteralmente potrebbe essere "(io) sole con il fuoco faccio girare i cerchi in modo torto e giro anch'io".

Ma forse la più famosa scritta palindroma è il "Quadrato magico", che si trova - per fare un esempio - in Toscana nel Duomo di Siena: sator arepo tenet opera rotas, sul cui esatto significato non ci sono certezze.

In questo secolo restano 23 giorni palindromi, eccoli.

22 02 2022

03 02 2030

13 02 2031

23 02 2032

04 02 2040

14 02 2041

24 02 2042

05 02 2050

15 02 2051

25 02 2052

06 02 2060

16 02 2061

26 02 2062

07 02 2070

17 02 2071

27 02 2072

08 02 2080

18 02 2081

19 02 2091

28 02 2082

09 02 2090

29 02 2092

Dopo il 22 febbraio, quindi, dovremo attendere 8 anni prima di avere un altro giorno palindromo.