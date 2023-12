Marley alla Canottieri il 1 gennaio

Capodanno fiorentino per Marley, il cane cieco che aiuta a trovare le persone scomparse e che ormai è diventato molto noto in tutta Italia, essendo stato invitato a molte trasmissioni nazionali.

"Saremo presenti - annunciano i padroni - con la nostra squadra SICS Firenze - Forte dei Marmi a Firenze alla Società Canottieri Firenze per fare assistenza durante il consueto tuffo augurale del 1 Gennaio. Anche il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani si tufferà in Arno. Io lo “nuserò” per la seconda volta, la prima è stata a Giugno quando l’ho conosciuto durante la presentazione del mio libro al Palazzo della Regione. Chissà se mi riconoscerà, io dico di sì, le mie rughette sono inconfondibili . Grazie alla SICS per averci voluto a questo evento".